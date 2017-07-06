الرياض وحلفاؤها: قطر أفشلت الجهود الدبلوماسية ومطالبنا اصبحت بحكم الملغاة

الازمة العربية مع قطر...هل تصعّد

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LBCI News Lebanon





وأكدت الدول الاربع أن الإجراءات التي اتخذتها تستهدف حكومة قطر وليس شعبها.

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واشنطن قلقة من احتمال احتدام الخلاف بين دول عربية وقطر



وفي المواقف، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من أن الخلاف بين قطر ودول عربية أخرى يواجه طريقا مسدودا وقد يستمر لفترة طويلة أو يحتدم.



وذكرت الوزارة أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون يعتزم زيارة الكويت التي تقوم بالوساطة في الخلاف الاثنين مما يسلط الضوء على المخاوف الأميركية بشأن الأزمة التي تنطوي على حلفاء رئيسيين بالشرق الأوسط.



اتهمت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطر بـ"إفشال الجهود الدبلوماسية" لحل الازمة بين الطرفين، مؤكدة انه بعد رفض الدوحة مطالب الدول الأربع اصبحت هذه المطالب "لاغية" وسيتبعها "في الوقت المناسب" مزيد من الإجراءات بحق الدوحة.وأكدت الدول الاربع أن الإجراءات التي اتخذتها تستهدف حكومة قطر وليس شعبها.وفي المواقف، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من أن الخلاف بين قطر ودول عربية أخرى يواجه طريقا مسدودا وقد يستمر لفترة طويلة أو يحتدم.وذكرت الوزارة أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون يعتزم زيارة الكويت التي تقوم بالوساطة في الخلاف الاثنين مما يسلط الضوء على المخاوف الأميركية بشأن الأزمة التي تنطوي على حلفاء رئيسيين بالشرق الأوسط.

ماتيس ​يشدد على التعاون الأميركي القطري

في وقت، اكد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس على الشراكة الأمنية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة وقطر، بحسب ما اعلنه البنتاغون.



وناقش ماتيس الذي اجرى محادثة هاتفية مع نظيره القطري خالد بن محمد العطي، وضع العمليات ضد داعش.



وشدد ماتيس على اهمية خفض التوتر "من اجل ان يتمكن كل الشركاء في منطقة الخليج من التركيز على الخطوات المقبلة لتحقيق الأهداف المشتركة".