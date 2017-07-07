تنظيم داعش في "مراحله الأخيرة" في الموصل؟؟

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أعلن جنرال كندي في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية ان التنظيم الجهادي على وشك الاندحار من معقله السابق في الموصل، مؤكدا ان دحر الجهاديين بالكامل من المدينة سيتم بحلول الاسبوع المقبل.وأكد الجنرال ديف اندرسون الذي يشرف على تدريب القوات العراقية ان هذه القوات دفعت تنظيم الدولة الاسلامية الى جيب صغير أخير في المدينة القديمة في الموصل عند نهر دجلة.واشار خلال اتصال مع صحافيين عبر دائرة الفيديو من بغداد الى أنه يمكن رؤية القوات العراقية عند نهر دجلة من جهة الغرب، وهم يواجهون عدوا في مراحله الأخيرة.