الأمم المتحدة تستعد لتبني معاهدة تحظر الأسلحة النووية

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تتجه الأمم المتحدة الى تبني معاهدة دولية تحظر الاسلحة النووية بالرغم من معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقوى نووية أخرى قاطعت المفاوضات حولها.ويصف المؤيدون للحظر المعاهدة بانها انجاز تاريخي، لكن الدول التي تمتلك اسلحة نووية ترفض ذلك باعتباره غير واقعي وانه لن يكون للحظر اي تأثير على خفض المخزون العالمي الذي يبلغ 15,000 رأس نووي.وشاركت 141 دولة على رأسها النمسا والبرازيل والمكسيك وجنوب افريقيا ونيوزيلندا في مفاوضات استمرت ثلاثة اسابيع حول المعاهدة التي تمنع تطوير وتخزين وحتى التهديد باستخدام اسلحة نووية.