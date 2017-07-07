ادراج الخليل على لائحة التراث العالمي... واسرائيل تندد

اسرائيل تصف القرار بالـ "لحظة غير المشرفة"

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LBCI News Lebanon

اعلنت منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) البلدة القديمة في الخليل منطقة محمية بصفتها موقع يتمتع بقيمة عالمية استثنائية، وذلك في اعقاب تصويت سري اثار جدلا اسرائيليا فلسطينيا جديدا في المنظمة الدولية.



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وصوتت اليونسكو باغلبية 12 صوتا مقابل ثلاثة وامتناع ستة عن التصويت، على ادراج مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، التي يعيش فيها مئتا الف فلسطيني مقابل بضع مئات من المستوطنين الاسرائيليين على لائحة التراث العالمي.

في المواقف

في المقابل، نددت اسرائيل بالقرار واصفة الاعلان بالـ "لحظة غير المشرفة".

وفي هذا الاطار، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار نجاحا للدبلوماسية الفلسطينية وسقوطا لاسرائيل.​

بدوره، رحب الأردن بادراج منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) البلدة القديمة في الخليل على لائحة التراث العالمي، معتبرا ان القرار يؤكد "عدم شرعية الاجراءات والانتهاكات" الاسرائيلية.