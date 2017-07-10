اصابة رجل أمن ومواطنين اثنين باطلاق نار في السعودية

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اصيب رجل أمن ومواطنان بجروح في ثلاث عمليات اطلاق نار متفرقة نفذها مجهولون في محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية في شرق المملكة العربية السعودية، وفقا لمتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية.وقال المتحدث ان رجل الامن تعرض لإطلاق نار أثناء مروره بسيارته الاحد على طريق زراعي في القطيف، مؤكدا بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية السعودية ان حالته الصحية مستقرة.وفي بلدة العوامية في القطيف ايضا، اصيب مواطنان بجروح اثناء تواجدهما قرب منزليهما في عمليتي اطلاق نار متفرقتين، وفقا للمتحدث.وقالت الشرطة ان منفذي الهجمات الثلاث مجهولون، وانها فتحت تحقيقات في الحوادث المتفرقة.