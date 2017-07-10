العبادي يعلن النصر رسميا على داعش في الموصل... التحالف: النصر ليس نهاية التهديد العالمي

هزيمة داعش في الموصل...

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LBCI News Lebanon

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من الموصل انتصار بلاده على "الوحشية والإرهاب"، معتبرا أن طرد تنظيم الدولة الإسلامية من ثاني أكبر مدن العراق يمثل "انهيار دولة الخرافة والإرهاب الداعشي".

وقال العبادي في خطاب متلفز "من هنا، من قلب الموصل الحرة المحررة أعلن النصر المؤزر" لكل العراقيين، مضيفا أن "انتصارنا اليوم هو انتصار على الظلام، وانتصار على الوحشية والإرهاب وانتهاء وفشل وانهيار دولة الخرافة والإرهاب الداعشي".

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التحالف الأميركي: نصر الموصل ليس نهاية التهديد العالمي

حذر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويساند القوات العراقية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الاثنين من أن النصر على التنظيم المتشدد في الموصل لا يمثل نهاية للتهديده العالمي الذي يشكله وحث العراقيين على التوحد لهزيمة المتشددين.

ورحب التحالف بما أعلنه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قبل قليل عن النصر في الموصل.

وقال في بيان "رغم أنه لا تزال هناك مناطق في المدينة القديمة بالموصل يتعين تطهيرها من العبوات الناسفة ومن مقاتلي داعش الذين ربما كانوا مختبئين، فإن قوات الأمن العراقية تحكم سيطرتها حاليا على الموصل".

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ترامب: ايام داعش في العراق وسوريا معدودة

رحب الرئيس الاميركي دونالد ترامب بـ"انتصار" القوات العراقية في الموصل.

و​لفت في بيان يشيد بالعبادي الى ان "الانتصار في الموصل مؤشر على ان ايام التنظيم في العراق وسوريا اصبحت معدودة".