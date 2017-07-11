امنستي تطالب بالتحقيق في الجرائم ضد المدنيين في الموصل

الإعلان

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم بحق المدنيين في الموصل يحتمل ان يكون قد ارتكبها تنظيم داعش او حتى القوات العراقية والتحالف الدولي الذي يدعمها.واشارت مديرة الابحاث في امنستي لمنطقة الشرق الاوسط لين معلوف في بيان الى ان "الفظائع التي شهدها الناس في الموصل واحتقار الحياة الانسانية من جانب كل اطراف النزاع لا يجب ان تبقى من دون عقاب".واضافت انه "يجب ان يتم فورا تشكيل لجنة مستقلة تكون مهمتها اجراء تحقيقات في كل الحالات التي تتوفر فيها ادلة جديرة بالثقة على انتهاك القانون الدولي، ونشر نتائج هذه التحقيقات".