واشنطن ولندن والكويت تبدي "عميق القلق" لاستمرار الازمة الخليجية

الإعلان

أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا والكويت مساء الاثنين عن "عميق القلق" جراء استمرار الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، مناشدة "كافة الأطراف" العمل على سرعة احتوائها وحلها عبر الحوار.وكانت وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا) قد نشرت بيانا مشتركا عقب اجتماع في الكويت ضم رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل.وبحسب البيان فقد جدد الجانبان الأميركي والبريطاني دعمهما الكامل للوساطة الكويتية ومساعي وجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.