أخبار دولية
11 تموز 2017
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البيرو تستدعي سفيرها في الإكوادور احتجاجا على جدار حدودي

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البيرو تستدعي سفيرها في الإكوادور احتجاجا على جدار حدودي
أعلنت وزارة الخارجية البيروفية انها استدعت سفيرها في كيتو للتشاور احتجاجا على بناء الإكوادور جدارا على الحدود بين البلدين في خطوة اعتبرت انها تنتهك اتفاق السلام الموقع بين البلدين في 1998.
 
وأعلنت الوزارة في بيان ان "القرار اتخذ على ضوء قيام حكومة الإكوادور ببناء جدار في بارك لينيال على الجانب الأيمن من قناة زاروميلا الدولية".
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وذكّر البيان بأن البيرو طالبت مرارا الاكوادور بـ"تجميد الاعمال" في هذه المنطقة الحدودية.
      
وتعتبر البيرو ان بناء هذا الجدار ينتهك اتفاق السلام الذي وقعه البلدان في برازيليا في 1998 وانهى نزاعا حدوديا استمر نصف قرن بينهما.
      
وردت الحكومة الاكوادورية في بيان لوزارة الخارجية بالقول انها "تأسف لقرار الحكومة البيروفية"، مشددة على ان كيتو تحترم اتفاق السلام.
      
ويبلغ طول الحدود بين البلدين 1500 كلم يقع قسم كبير منها في ادغال الامازون.
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