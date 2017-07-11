أخبار دولية
11 تموز 2017
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دي ميستورا: الأكراد السوريون يجب أن يشاركوا في وضع دستور جديد لسوريا

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دي ميستورا: الأكراد السوريون يجب أن يشاركوا في وضع دستور جديد لسوريا
 
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إنه يجب عدم تجاهل الأكراد السوريين والسماح لممثليهم بالمشاركة في وضع دستور جديد للبلاد.
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