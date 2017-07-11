دي ميستورا: الأكراد السوريون يجب أن يشاركوا في وضع دستور جديد لسوريا

لعدم تجاهل الأكراد السوريين والسماح لممثليهم بالمشاركة في وضع دستور جديد للبلاد

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LBCI News Lebanon

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أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إنه يجب عدم تجاهل الأكراد السوريين والسماح لممثليهم بالمشاركة في وضع دستور جديد للبلاد.