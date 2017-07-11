أخبار دولية
11 تموز 2017
11/07/2017 03:52:33
دي ميستورا: الأكراد السوريون يجب أن يشاركوا في وضع دستور جديد لسوريا
لعدم تجاهل الأكراد السوريين والسماح لممثليهم بالمشاركة في وضع دستور جديد للبلاد
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LBCI News Lebanon
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إنه يجب عدم تجاهل الأكراد السوريين والسماح لممثليهم بالمشاركة في وضع دستور جديد للبلاد.
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