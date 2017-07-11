بدء محاكمة متهمين في الاعتداء على متحف باردو بالعاصمة التونسية

بدأت الثلاثاء في تونس محاكمة متهمين في اعتداء جهادي استهدف قبل أكثر من عامين متحف باردو الشهير وأسفر عن مقتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا.

ولم تعلن النيابة العامة بشكل مسبق عن تاريخ هذه المحاكمة.

ويفوق عدد الملاحقين في هذه القضية 50 متهما بينهم 21 موقوفا، وثلاثة طلقاء والبقية بحالة فرار، وفق محامين.ومن بين المتهمين الموقوفين امرأتان.

ومن المنتظر ان تحدد النيابة العامة تاريخ الجلسة القادمة في وقت لاحق اليوم.

وفي تشرين الثاني 2016، ختم القضاء التونسي التحقيقيات في اعتداء باردو واحال الملف على دائرة الاتهام على أن تحدد تاريخ جلسة محاكة المتهمين.