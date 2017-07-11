أخبار دولية
11 تموز 2017
Back

بدء محاكمة متهمين في الاعتداء على متحف باردو بالعاصمة التونسية

في تشرين الثاني 2016 ختم القضاء التونسي التحقيقيات في اعتداء باردو Lebanon, news ,lbci ,أخبار باردو,تونس,في تشرين الثاني 2016 ختم القضاء التونسي التحقيقيات في اعتداء باردو
episodes
بدء محاكمة متهمين في الاعتداء على متحف باردو بالعاصمة التونسية

   بدأت الثلاثاء في تونس محاكمة متهمين في اعتداء جهادي استهدف قبل أكثر من عامين متحف باردو الشهير وأسفر عن مقتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا.

 

   ولم تعلن النيابة العامة بشكل مسبق عن تاريخ هذه المحاكمة.

 

    ويفوق عدد الملاحقين في هذه القضية 50 متهما بينهم 21 موقوفا، وثلاثة طلقاء والبقية بحالة فرار، وفق محامين.ومن بين المتهمين الموقوفين امرأتان.

 

   ومن المنتظر ان تحدد النيابة العامة تاريخ الجلسة القادمة في وقت لاحق اليوم.

 

     وفي تشرين الثاني 2016، ختم القضاء التونسي التحقيقيات في اعتداء باردو واحال الملف على دائرة الاتهام على أن تحدد تاريخ جلسة محاكة المتهمين.

 

الإعلان
إقرأ أيضاً