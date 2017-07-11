الولايات المتحدة تجري تجربة ناجحة لنظام اعتراض الصواريخ في ألاسكا

التجربة هي الرابعة عشرة

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LBCI News Lebanon

أعلن الجيش الأميركي الثلاثاء إجراء تجربة ناجحة في ألاسكا لنظام اعتراض الصواريخ في الفضاء (ثاد) بعد تجربة إطلاق أول صاروخ كوري شمالي عابر.

ونجح نظام "ثاد" في اعتراض صاروخ بالستي أطلق من طائرة نقل ضخمة من طراز "سي 17" قبالة هاواي.

وأفاد بيان للجيش أن نظام "ثاد" الذي نصبت أجزاء منه في كوريا الجنوبية للتصدي للتهديد الكوري الشمالي نجح في "رصد وتتبع واعتراض الهدف".

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أعد النظام لاعتراض الصواريخ البالستية ذات المدى القصير والمتوسط وليس الصواريخ العابرة كذلك الذي جربته بيونغ يانغ الأسبوع الماضي وقال خبراء أنه يمكنه بلوغ ألاسكا.

وقال الجيش الأميركي أن التجربة هي الرابعة عشرة وكللت بالنجاح.

أثار نشر "ثاد" في كوريا الشمالية غضب بكين حليفة بيونغ يانغ التي اعتبرته تهديدا لاستقرار شبه الجزيرة الكورية.