بالوثائق - دونالد ترامب الإبن ينشر رسائله الإلكترونية بشأن لقائه بمحامية روسية

نشر دونالد ترامب الابن الثلاثاء عبر تويتر أربع صفحات من رسائل إلكترونية تتضمن كيفية الاعداد للقاء في حزيران 2016 مع محامية روسية عرضت تقديم معلومات مؤذية لهيلاري كلينتون جمعتها الحكومة الروسية.

ويتبين من هذه الرسائل ان الابن البكر للرئيس الاميركي عبر على الفور عن اهتمامه بالامر. وكتب للوسيط الذي عرض عليه تدبير لقاء مع المحامية ناتاليا فيزيلنيتسكايا "اذا كان ما تقوله صحيحا فالفكرة تروق لي كثيرا، وخصوصا اذا تم الامر خلال هذا الصيف".

وحصل اللقاء في التاسع من حزيران 2016 في برج ترامب وحضره صهر الرئيس جارد كوشنر ومدير حملته بول مانافورت.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq