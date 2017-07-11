هل من تغيرات في مستوى القوات الأميركية بعد استعادة الموصل؟

جنرال أميركي يقول لا يمكنه تحديد ما إذا كان البغدادي حيا أم ميتا

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LBCI News Lebanon

اعلن اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند، أكبر قائد عسكري أميركي في العراق، اليوم الثلاثاء إنه لا يتوقع أي تغيير كبير في مستوى القوات الأميركية في العراق بعد استعادة الموصل، قائلا "الحملة ستمتد إلى بلدات أخرى يسيطر عليها التنظيم المتشدد".

وفي إفادة صحفية، قال "هذه الحرب بعيدة كل البعد عن نهايتها. لذلك لا أتوقع رؤية أي تغير كبير في مستويات قواتنا في المستقبل القريب لأنه لا يزال هناك عمل شاق يتعين على العراقيين والتحالف القيام به"، لافتا الى ان ليست لديه معلومات مؤكدة بشأن ما إذا كان زعيم التنظيم المتشدد أبو بكر البغدادي حيا أم ميتا.