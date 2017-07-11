العراقيون حسموا خيارهم... السيد نصرالله: هزيمة داعش في الموصل خطوة عظيمة

نصرالله وصف ما أعلنه العبادي بأنه شعار من دون شك في مدينة الموصل

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LBCI News Lebanon

اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أن "ما حصل في الموصل هو لأخذ العبرة منها وللبناء عليها لأنه حدث لا يرتبط بالعراق فقط وانما بشعوب المنطقة ومصير الأمة"، مشيرا إلى أن تحرير الموصل خطوة متقدمة وعظيمة جدا في سياق القضاء على تنظيم داعش وأبعاده ستنعكس على كل المنطقة والعالم.

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وقال نصرالله "هناك تآمر من بعض القوى الاقليمية والعالمية التي أسست تنظيم داعش ودعمته وسهلت له سيطرته في سوريا ودخول العراق".

ووصف نصرالله ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأنه شعار من دون شك في مدينة الموصل ولما تحمله من خصوصيات، واستذكر البدايات الأولى لإكتساح "داعش" أراض واسعة في العراق وكانت محنة شديدة على العراقيين أوقعت الكثيرين في الحيرة واليأس والإرتباك وأكبر من أن يستوعب بسهولة".

ولفت الى ان العراقيين حسموا خيارهم واتخذوا قرارهم بالمواجهة ولم ينتظروا قرارات الجامعة العربية أو الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الاسلامي، لأنهم راهنوا على تضحياتهم، متوقفا أمام "توحدهم حول هذا القرار الذي اتخذوه"، ومنوها "بمواقف عدد من القيادات السياسية السنية الاستثنائية".

ثم تطرق السيد نصرالله الى قضايا محلية، مجددا التأييد لقانون الانتخابات، ومؤكدا تأييد استمرار الحكومة وتفعيلها وان تعطى الأولوية لخدمة الناس، وتأييد الوثيقة التي صدرت عن اجتماع بعبدا ومتابعتها الجادة، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب وتمويل السلسلة ليس من جيوب الفقراء.

كما توقف عند السجال القائم حول النازحين السوريين، قائلا "ان النازحين السوريين منتشرون على كامل الأراضي اللبنانية"، آسفا لأن "أي كلام عن هذه القضية في بداياتها كان يأخذ طابعا مذهبيا، أما اليوم فالأمر مختلف وهذا الملف يحتاج الى حل".

وعن مسألة الاعتراض على حصول تواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، قال: "لسوريا سفارات في كل دول العالم"، شارحا أن "اي اتصال لا يعني إضفاء شرعية لأن الحكومة السورية ليست بحاجة لشرعية"، مشيرا الى ان "من عاد من النازحين بحسب الأمم المتحدة الى سورية، لم يدخل السجون السورية كما يفترض البعض".

ورأى نصرالله أن "عدم التفاوض مع الحكومة السورية يؤدي الى إعطاء دور لحزب الله في هذا المجال وليس العكس كما يتهمنا البعض، معلنا رفضه العمل من أجل مكاسب سياسية، وإنما نعمل لأسباب إنسانية واجتماعية وأخلاقية"، داعيا الى "استمرار التفاهم لأن لا أحد يفرض قراره على أحد".

وفي ما يتعلق بعملية عرسال، نوه بالجهود الجبارة التي يقوم بها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية، الذي قال "هناك جهود كبيرة بذلت في كشف شبكات الارهاب وداعميها ومسؤوليها، وآخرها ما كشفته مخابرات الجيش في مخيمات النازحين في عرسال"، وأكد أن "جهود الجيش اللبناني والمقاومة في عرسال خففت الكثير من المخاطر، ولكن ما تزال قائمة".

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