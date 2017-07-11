العقوبات مستمرة على الدوحة... الدول المقاطعة: مذكرة التفاهم مع أميركا غير كافية

الدول ستراقب عن كثب سلوك قطر

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LBCI News Lebanon

اكدت الدول العربية الأربع التي تقاطع قطر في بيان اليوم الثلاثاء إن عقوباتها على الدوحة ستظل قائمة إلى أن تلبي مطالبها وإنها ستواصل مراقبة جهود قطر في مكافحة تمويل الإرهاب.

وفي بيان مشترك نشرته وسائل الإعلام الرسمية، قالت السعودية والإمارات والبحرين ومصر إنها تقدر جهود الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب لكنها ستراقب عن كثب سلوك قطر.

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ووقعت الولايات المتحدة وقطر اليوم اتفاقا لمكافحة تمويل الإرهاب في الوقت الذي زار فيه وزير الخارجية ريكس تيلرسون الدوحة سعيا لإنهاء الخلاف الذي بدأ قبل نحو شهر بين الدول العربية المتحالفة مع الغرب، الذي اعتبرته "خطوة غير كافية".