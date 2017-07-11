أخبار دولية
11 تموز 2017
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العقوبات مستمرة على الدوحة... الدول المقاطعة: مذكرة التفاهم مع أميركا غير كافية

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العقوبات مستمرة على الدوحة... الدول المقاطعة: مذكرة التفاهم مع أميركا غير كافية
اكدت الدول العربية الأربع التي تقاطع قطر في بيان اليوم الثلاثاء إن عقوباتها على الدوحة ستظل قائمة إلى أن تلبي مطالبها وإنها ستواصل مراقبة جهود قطر في مكافحة تمويل الإرهاب.
 
وفي بيان مشترك نشرته وسائل الإعلام الرسمية، قالت السعودية والإمارات والبحرين ومصر إنها تقدر جهود الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب لكنها ستراقب عن كثب سلوك قطر.
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ووقعت الولايات المتحدة وقطر اليوم اتفاقا لمكافحة تمويل الإرهاب في الوقت الذي زار فيه وزير الخارجية ريكس تيلرسون الدوحة سعيا لإنهاء الخلاف الذي بدأ قبل نحو شهر بين الدول العربية المتحالفة مع الغرب، الذي اعتبرته "خطوة غير كافية".
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