بعد حجبه مستخدمين عبر تويتر... جماعة حقوقية تقاضي ترامب

مقاضاة ترامب من قبل مجموعات حقوقية...

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LBCI News Lebanon

قاضت جماعة للدفاع عن حرية التعبير اليوم الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحجبه مستخدمين بموقع تويتر من حسابه الشخصي، معتبرة هذا الفعل يخالف التعديل الأول للدستور الأميركي.

وجاء في الدعوى القضائية التي أقامها معهد "نايت فرست أمندمينت" بجامعة كولومبيا في نيويورك بالتضامن مع سبعة أفراد من مستخدمي تويتر أن ترامب حجب عددا من الحسابات رد أصحابها على تغريداته بتعليقات انتقدت أو سخرت من الرئيس أو خالفته الرأي.

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وتقول أوراق الدعوى المقامة أمام محكمة اتحادية في الدائرة الجنوبية في نيويورك إن حجب ترامب للحسابات يصل إلى درجة بذل جهد مخالف للدستور لقمع المعارضة.

وبحسب اوراق الدعوى، فإن ترامب يلجأ بشكل دائم إلى تويتر لإصدار تصريحات سياسية مما يجعل من حسابه منصة عامة لا يمكن للحكومة أن تقصي الناس عنها بسبب آرائهم.