احتجاز باحث إيراني في مجال السرطان وعائلته في أميركا... والأسباب مجهولة!

الباحث يعمل في مجال السرطان...

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LBCI News Lebanon

اعلن مسؤولون بمستشفى "بوسطن للأطفال" اليوم الثلاثاء إن مسؤولي الهجرة الأميركيين احتجزوا باحثا إيرانيا في مجال السرطان كان في طريقه إلى المستشفى للعمل كباحث.

ولفت المستشفى ومتخصصون في قانون الهجرة إن احتجاز محسن دهناوي بالإضافة إلى زوجته وثلاثة أبناء ليس له صلة على ما يبدو بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بفرض حظر مؤقت على دخول مسافرين من ست دول أغلبها من المسلمين، وأشاروا إلى أن دهناوي لديه تأشيرة دخول سليمة.

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وقالت سوزان تشيرش رئيسة جمعية "نيو إنغلاند تشابتر" لمحامي الهجرة الأميركيين إنه : "بناء على ما نعرفه فإن هذا ليس له علاقة بحظر السفر . ربما يكون شيء أكثر حماقة بكثير من ذلك".