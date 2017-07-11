ترامب يرجئ لثلاثة أشهر إمكانية رفع العقوبات على السودان

مدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب لثلاثة أشهر الفترة الاختبارية التي قررها سلفه باراك اوباما قبل احتمال رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان منذ عقدين من الزمن، كما أعلنت وزارة الخارجية الثلاثاء.

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وكان اوباما اصدر في 13 حزيران ، في الايام الاخيرة من عهده، قرارا رفع بموجبه بعضا من هذه العقوبات السارية منذ عقدين على السودان ولكنه فرض فترة اختبارية مدتها ستة اشهر قبل امكانية رفع العقوبات بشكل كامل عن هذا البلد.

وتنتهي هذه الفترة التجريبية الاربعاء في 12 تموز.

والثلاثاء اصدر ترامب امرا تنفيذيا مدد بموجبه هذه الفترة لمدة ثلاثة اشهر اضافية تنتهي في 12 تشرين الاول ، كما اعلنت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت في بيان.