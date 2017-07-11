الحظر الاميركي على الاجهزة الالكترونية بمقصورة الركاب يقتصر على 4 مطارات

أعلنت وزارة الامن الداخلي الاميركية الثلاثاء ان الحظر المفروض على نقل أجهزة الكمبيوتر المحمول والاجهزة اللوحية داخل مقصورة الركاب بات يقتصر على الرحلات المتجهة الى الولايات المتحدة من أربع مطارات فقط بعدما كان عند فرض هذا الاجراء قبل نحو اربعة اشهر يشمل 10 مطارات في تركيا ودول عربية.

وكانت واشنطن فرضت في 21 آذار حظرا على ادخال اجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية باستثناء الهواتف المحمولة الى مقصورة ركاب طائرات 9 خطوط لديها رحلات مباشرة الى الولايات المتحدة من 10 مطارات دولية في العالم العربي وتركيا.

وقالت الوزارة ان ستة من هذه المطارات العشرة عززت اجراءات المراقبة والسلامة فيها مما سمح بازالتها من قائمة الحظر لتبقى اربعة مطارات فقط مشمولة بالحظر هي جدة والرياض والقاهرة والدار البيضاء.

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ويعني استمرار الحظر في هذه المطارات الاربع ان الركاب المتجهين منها الى الولايات المتحدة سيظلوا ممنوعين من نقل اي جهاز الكتروني يزيد حجمه عن حجم الهاتف النقال داخل مقصورة الركاب.