كيف سترد موسكو على واشنطن؟

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء أن موسكو تدرس امكانية أخذ "اجراءات ملموسة" ردا على طرد الولايات المتحدة 35 دبلوماسيا روسيا في أواخر عام 2016

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في بروكسل انه "إذا قررت واشنطن عدم حل هذه المشكلة عندها سيتعين علينا اخذ اجراءات مضادة، هذه هي قواعد الدبلوماسية والمعاملة بالمثل والشؤون الدولية".

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واضاف "ما زلنا نأمل من الولايات المتحدة، بوصفها مدافعا عن دولة القانون، ان تحترم في النهاية واجباتها الدولية".

وكان لافروف قال لصحافيين روس في مدينة مارباخ بالنمسا، حيث شارك في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، "إننا ندرس حاليا امكانية اتخاذ اجراءات ملموسة لكن لا أعتقد أنه يجب التداول بها علنا".