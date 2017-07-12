قتيلان فلسطينيان وجريح برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات في جنين

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قتل شابان فلسطينيان برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات اندلعت في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة فجر الاربعاء، بحسب ما أعلنت مصادر طبية وأمنية فلسطينية.وأكدت المصادر الطبية مقتل الشاب سعد صلاح (21 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس وفي ما بعد وفاة الشاب أوس سلامة (17 عاما) متأثرا باصابته الخطيرة بعد نقله الى مستشفى في المدينة.وأصيب شاب ثالث برصاصة في ساقه ونقل لتلقي العلاج.وذكر الجيش الاسرائيلي ان الجنود اطلقوا النار باتجاه "مهاجمين" بعد ان "فتح مسلحون فلسطينيون النار على القوات. وقام المهاجمون بالقاء عبوات ناسفة على القوات" التي كانت متواجدة في المخيم، شمال الضفة الغربية المحتلة.