الدول المقاطعة للدوحة: الاتفاق القطري-الاميركي لمكافحة الارهاب "غير كاف"

اعتبرت الدول الاربع المقاطعة لقطر في بيان مشترك ليل الثلاثاء ان الاتفاق الذي وقعته الدوحة مع واشنطن في اليوم نفسه لمكافحة الارهاب هو "خطوة غير كافية".
وأوضحت السعودية والامارات والبحرين ومصر ان "توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأميركية والسلطات القطرية هي نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب".
واضاف البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية واس ان الدول الاربع و"مع التشديد أن هذه الخطوة غير كافية" فهي "ستراقب عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه
وزير خارجية فرنسا يزور دولا خليجية
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان وزير الخارجية جان إيف لو دريان سيزور قطر والسعودية والكويت والإمارات يومي 15 و16 تموز، في إطار جهود لتخفيف التوترات في منطقة الخليج.
ودعا بيان الخارجية إلى "تهدئة سريعة تصب في صالح الجميع."
وأشار بيان وزارة الخارجية الى أن الجولة تتفق مع ما تتبناه الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا من استراتيجيات فيما يخص الخليج.