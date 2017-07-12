الدول المقاطعة للدوحة: الاتفاق القطري-الاميركي لمكافحة الارهاب "غير كاف"

اعتبرت الدول الاربع المقاطعة لقطر في بيان مشترك ليل الثلاثاء ان الاتفاق الذي وقعته الدوحة مع واشنطن في اليوم نفسه لمكافحة الارهاب هو "خطوة غير كافية".

وأوضحت السعودية والامارات والبحرين ومصر ان "توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأميركية والسلطات القطرية هي نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب".

واضاف البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية واس ان الدول الاربع و"مع التشديد أن هذه الخطوة غير كافية" فهي "ستراقب عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه