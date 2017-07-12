بالفيديو - رئيس الخطوط الجوية القطرية يسخر من عمر مضيفات الشركات الأميركية

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أثار تصريح المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر سخطاً كبيراً حول العالم بعدما سخر من الفئة العمرية التي تعمل ضمن طاقم الطائرة في شركات الطيران الأميركيّة.وكان الباكر قد أعلن عن رغبة شركته في شراء أسهم من شركات طيران أميركية إذا كانت هذه الأسهم "بثمن جيّد" وفق ما ذكر موقع Bloomberg.وقال الباكر في تصريحٍ له يوم 5 تموز في دبلين خلال الاحتفال بفتح رحلات جوية جديدة مباشرة بين الدوحة والعاصمة الإيرلندية "لن نفرض أنفسنا على أحد، لكننا نأمل بالبدء بشراء أسهم في السوق المفتوح قريباً، إذ نريد أن نكون مساهماً استراتيجياً ولن نفرض على أحد القيام بأمر ما".لكن خلال المناسبة نفسها في دبلين، قال الباكر أمام الحاضرين أنّ عليهم توقّع "خدمة ممتازة من قبل طاقم الطائرة العالمي على متن الخطوط الجوية القطرية" مشيراً إلى أنّ معدّل عمر الموظفين والموظفات عنده لا يتخطى الـ 26 عاماً.وقال الباكر "لا داعي للسفرعلى متن الطائرات الأميركية السخيفة، إذ تعرفون جيداً أن المضيفات بعمر الجدات هناك".