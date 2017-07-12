الديمقراطيون الأميركيون يطرحون قانونا خاصا بعقوبات روسيا وإيران

طرح الديمقراطيون بمجلس النواب الأميركي نسخة جديدة من قانون يتعلق بالعقوبات على روسيا وإيران أملا في توجيه رسالة للرئيس دونالد ترامب تدعوه لانتهاج خط صارم مع موسكو.

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وسعيا لإرغام زعماء مجلس النواب الجمهوريين على السماح بتصويت، طرح الديمقراطيون بلجنة الشؤون الخارجية في المجلس مشروع قانون لا يختلف عن ذلك الذي أقره مجلس الشيوخ يوم 15 يونيو حزيران بموافقة 98عضوا مقابل اعتراض عضوين.

ورغم أن مشروع القانون مماثل لذلك الذي أقره مجلس الشيوخ، فإنه سيدرج في قائمة تشريعات مجلس النواب لتجنب مسألة إجرائية دفعت الزعماء الجمهوريين بالمجلس لإعادته لمجلس الشيوخ.

هذا، ورفضت أشلي سترونج المتحدثة باسم بول ريان رئيس مجلس النواب الجمهوري الخطوة التي اتخذها الجمهوريون وقالت إن الغرض منها "نيل الإعجاب".

ويتهم الديمقراطيون الأعضاء الجمهوريين بالمجلس بتعطيل مشروع القانون الخاص بالعقوبات بسبب مخاوف إدارة ترامب من بنود تضع آلية لموافقة الكونجرس على أي مسعى من جانب الرئيس لتخفيف العقوبات عن روسيا.