أخبار دولية
12 تموز 2017
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واشنطن تعلن ان مستشارين اميركيين ينفذون عمليات داخل الرقة

الهجوم لاستعادة الرقة بدأ في تشرين الثاني 2016 Lebanon, news ,lbci ,أخبار قوات سوريا الديموقراطية,الرقة,الهجوم لاستعادة الرقة بدأ في تشرين الثاني 2016
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واشنطن تعلن ان مستشارين اميركيين ينفذون عمليات داخل الرقة

أعلن متحدث عسكري اميركي الاربعاء ان مستشارين عسكريين اميركيين ينفذون عمليات داخل مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الاسلامية في شمال سوريا.

 

 وقال الكولونيل راين ديلون ان معظم هؤلاء الجنود ينتمون الى القوات الخاصة ويؤدون مهمة "مشورة ومواكبة" لمقاتلي قوات سوريا الديموقراطية الذين يتصدون للجهاديين.

 
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 ولفت الى انهم لا يقاتلون في شكل مباشر بل ينسقون خصوصا الضربات الجوية لكنهم اقرب من مناطق القتال مما كانت عليه القوات الاميركية التي دعمت العملية العسكرية العراقية في الموصل.

 

 وتابع ان عدد الجنود الاميركيين في الرقة ليس "بالمئات".

    

والهجوم لاستعادة الرقة بدأ في تشرين الثاني 2016 وفي السادس من حزيران الفائت دخلت قوات سوريا الديموقراطية المدينة.

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