دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية لرفض دخول طالبي لجوء

أوردت دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية يوم الأربعاء أن حرس الحدود منع بشكل غير لائق مجموعة من طالبي اللجوء الفارين من عنف العصابات وتجار المخدرات في هندوراس والمكسيك من عبور الحدود الأميركية المكسيكية.

وجاء في الدعوى أن بعض أفراد إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أشاروا إلى سياسات الهجرة الصارمة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لدى منعهم طالبي اللجوء من دخول الولايات المتحدة.

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غير أن الدعوى قالت أيضا إن جماعات لحقوق الإنسان وثقت "مئات" الحالات المماثلة التي يعود تاريخها إلى صيف عام 2016 على الأقل، أي قبل فوز ترامب بانتخابات الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني.

وأقامت الدعوى جماعة للخدمات القانونية لا تهدف للربح تسمى (آل اوترو لادو) مع ستة أشخاص لم تكشف هوياتهم أمام المحكمة الجزئية الأميركية بوسط كاليفورنيا.

وجاء في الدعوى أن حرس الحدود لجأوا إلى "التحريف والتهديد والترويع" لدى إبلاغ طالبي اللجوء بأنهم لن يمكنهم الدخول عبر المعابر الحدودية المختلفة في كاليفورنيا وأريزونا وتكساس.

ويتعين على حرس الحدود وفقا لقانون الهجرة الأمريكي أن يحيل كل من يصل إلى معبر أمريكي ويبدي خوفه من العودة لبلده إلى ضابط مكلف بالنظر في مثل هذه الحالات.