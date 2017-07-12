هل يُعزل ترامب؟

تقدّم عضو ديموقراطي في مجلس النواب الاميركي الاربعاء بطلب لبدء اجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة، في خطوة لا تعدو كونها رمزية في الوقت الحالي.

واودع النائب عن ولاية كاليفورنيا براد شيرمان الذي يعتبر اقرب الى جناح اليسار في الحزب الديموقراطي، في دوائر مجلس النواب اقتراح قانون وقعّه معه زميله آل غرين يطالب فيه بمحاكمة الرئيس بتهمة عرقلة سير العدالة، مؤكدا ان ادانة الرئيس بهذه التهمة تقود الى عزله.

واستند شيرمان وغرين في اتهامهما للرئيس بعرقلة سير العدالة الى تدخله في التحقيق الذي كان يجريه مدير مكتب التحقيقات الفدرالية جيمس كومي بشأن مايكل فلين احد اقرب مستشاري ترامب قبل ان يعمد الرئيس الى اقالة كومي.

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ولكن البيت الابيض سارع الى التنديد بهذه الخطوة، معتبرا اياها على لسان الناطقة باسمه سارا هوكابي-ساندرز "سخيفة بالكامل، الاسوأ في الالاعيب السياسية".

وفي الولايات المتحدة يحق للكونغرس عزل الرئيس في اجراء يتم على مرحلتين. إذ يتعين اولا على مجلس النواب ان يوجه الاتهام الى الرئيس (إمبيتشمنت) لتنتقل بعدها القضية الى مجلس الشيوخ الذي يتولى "محاكمة" الرئيس في اجراء ينتهي بالتصويت على ادانته. ويدان الرئيس وبالتالي يعزل تلقائيا، اذا صوّت اكثر من ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة ادانته وإلا تتم تبرئته.