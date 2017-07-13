"سي ان ان" تنشر تسجيلا لترامب مع اشخاص في قلب الجدل حول التدخل الروسي

نشرت شبكة "سي ان ان" الاربعاء تسجيل فيديو يظهر فيه الرئيس الاميركي دونالد ترامب وهو يتناول العشاء مع اشخاص في قلب الجدل المتزايد حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية في العام 2016.

وقالت الشبكة ان التسجيل تم في 15 حزيران 2013 عشية مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، مضيفة انه "يلقي اضواء جديدة على العلاقة القوية" التي تربط بين ترامب وبين اسرة اغالاروف المتحدرة من اذربيجان.

وفي التسجيل، يبدو ترامب وهو يتحدث بحماسة الى الملياردير اراس اغالاروف ونجله المغني امين وروب غولدستون المروج لامين.

وكان دونالد ترامب الابن النجل الاكبر للرئيس الاميركي نشر الثلاثاء سلسلة مراسلات الكترونية مع غولدستون رحب فيها بشدة بامكان حصوله من هذا الاخير على "معلومات حساسة جدا وعلى مستوى رفيع" تندرج في اطار "دعم الحكومة الروسية لترامب" ويمكن ان تسبب احراجا للمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

ورد دونالد الابن (39 عاما) الذي يتولى حاليا ادارة اعمال الاسرة بالقول "اذا كان كما تقول فانا ارحب بالامر".