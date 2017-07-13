بالفيديو - بوتين يكشف عن "حبيبته"... وهذا ما حصل

بوتين يكشف "حبيبته"...

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LBCI News Lebanon

انتشر فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو على وشك كشف من وصفت بحبيبته الجديدة، ولكنه تدارك الموقف سريعا، في لقطة لم تبثها القنوات الحكومية الروسية.

وظهر الرئيس الروسي خلال إجازته الصيفية، متجها لزيارة إحدى الكنائس، فخرج من سيارته وقام بفتح الباب الخلفي، قبل أن تشير له المرأة الجالسة على المقعد الخلفي، بإغلاقه مجددا، على الأرجح بسبب تواجد مصورين.

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وقطعت أغلب القنوات الروسية، البث فور إشارة المرأة لبوتين بإغلاق باب السيارة.

ويشار إلى أن تقارير عدة ربطت بين بوتين وبين ألينا كاباييفا، 34 عاما، لاعبة الجمباز الحائزة على ميدالية أولمبية ذهبية في الرقص الإيقاعي.

وبوتين مطلق من زوجة سابقة، لايودميلا بوتن، ولديه منها فتاتان، لكن علاقاته اللاحقة بقيت طي الكتمان.