صور اعتداء نيس في العدد الأخير لمجلة "باري ماتش" تحرّك القضاء الفرنسي

نيابة باريس تطلب سحب عدد مجلة نشرت صورا لاعتداء نيس جنوب فرنسا

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LBCI News Lebanon

طالبت النيابة العامة في باريس الخميس القضاء بان يأمر بسحب جميع نسخ العدد الأخير لمجلة "باري ماتش" الذي عرض صورا من كاميرات مراقبة في الشارع لاعتداء نيس في 14 تموز 2016 الذي ادى الى مقتل 86 شخصا.

وأعلنت النيابة باريس انها طلبت من "المحكمة اصدار امر بسحب" المجلة من الاكشاك و"منع النشر بأي صيغة، خصوصا الرقمية منها" لهذا العدد الذي اثار غضب الضحايا واقاربهم.

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وكان الاتحاد الوطني لضحايا الاعتداءات والحوادث الجماعية وجمعية "برومناد ديزانغ" لاقارب ضحايا الاعتداء الذي نفذ بشاحنة اصطدمت بحشد في مدينة نيس الجنوبية وقتلت الشرطة سائقها، طالبا نيابة باريس الاربعاء التدخل.

واعتبرت الجمعيتان ان "هذه اللقطات من تسجيلات فيديو المنشورة بلا اي تدبير احترازي، تطال كرامة الضحايا واقاربهم" وتم نشرها "حصريا للإثارة" و"لانشاء مناخ مرضي واختلاس النظر".