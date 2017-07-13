أخبار دولية
13 تموز 2017
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كيف برر لافروف عدم صحة تأثير موسكو على الانتخابات الاميركية؟

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كيف برر لافروف عدم صحة تأثير موسكو على الانتخابات الاميركية؟
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تحقيقات مستمرة منذ ثمانية أشهر في مزاعم عن عمليات تسلل رعتها روسيا بغية التأثير على حملة انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي لم تصل إلى حقائق.
 
وأضاف لافروف أمام منتدى لمركز للدراسات في برلين إن الولايات المتحدة لم تكشف سوى عن مزاعم دون دليل. وأضاف أنه لو كان باستطاعة موسكو التأثير على الانتخابات لكانت علاقاتها بجيرانها أقوى ولما كانت هناك أزمة خاصة بأوكرانيا.
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وصدمت واشنطن في الأيام القليلة الماضية بمزاعم على أن ابن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التقى مع محامية على صلة بروسيا خلال الحملة الانتخابية وعدت بتقديم معلومات قد تضر مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون منافسة والده في الانتخابات. 
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