أخبار دولية
14 تموز 2017
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بكين ترفض الانتقادات بعد وفاة المعارض شياوبو

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بكين ترفض الانتقادات بعد وفاة المعارض شياوبو

رفضت بكين الجمعة الانتقادات الصادرة عن دول أجنبية بعد وفاة المعارض الصيني ليو شياوبو الخميس عن 61 عاما في المستشفى الذي كان محتجزا فيه في مقاطعة لياوننغ اثر صراع مع سرطان الكبد.

 

 ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة عن المتحدث باسم الخارجية الصينية قوله ان "الصين دولة قانون. والتعامل مع ملف ليو شياوبو هو مسألة داخلية صينية، والبلدان الاجنبية ليست في وضع يمكّنها من ابداء ملاحظات غير لائقة".  

 
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 وقال المكتب القانوني في مدينة شنيانغ شمال شرقي البلاد على موقعه على الانترنت ان ليو توفي بعد ثلاثة أيام من نقله الى العناية المركزة في مستشفى "جامعة الصين الطبية".

 

 ثم أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نبأ وفاة ليو لتكون المرة الأولى التي تذكره منذ دخوله المستشفى. ووصفته في خبر ورد في فقرة واحدة بأنه "أدين بزعزعة سلطة الدولة".

 

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