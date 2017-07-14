ترامب مستعد لدعوة بوتين الى البيت الابيض "في الوقت المناسب"

عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزمه على دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى البيت الأبيض لكنه اعتبر أنّ الوقت الحالي ليس مواتياً لذلك، وذلك بحسب تصريحات رسمية نُشرت الخميس.

وخلال محادثة على متن طائرة "اير فورس وان" أثناء توجهه إلى باريس، ورداً منه على سؤال عما إذا كان سيدعو بوتين، قال ترامب "في الوقت المناسب. لا أظنّ أنّ هذا هو الوقت المناسب، لكنّ الجواب هو نعم سأدعوه".

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وبرّر ترامب ذلك بالقول إنّ تجنّب بوتين سيكون أمراً سهلاً ولكنّ ذلك لن يكون خطوة ذكية، بحسب تصريحاته التي نشرها البيت الأبيض.

وقال "لنكُن الاشخاص الاذكياء وليس الاشخاص الاغبياء. الامر الأسهل قوله لكُم بالنسبة اليّ هو انني لن ادعوه ابدا واننا لن نتحاور يوماً مع روسيا". غير انه