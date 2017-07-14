أخبار دولية
14 تموز 2017
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بغداد تحقق في انتهكات ارتكبها عناصر في قوات الأمن العراقية

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بغداد تحقق في انتهكات ارتكبها عناصر في قوات الأمن العراقية

  أكّد مسؤولان عسكريان عراقيان خلال زيارة لهما إلى وزارة الدفاع الأميركية أنّ العراق يحقّق في انتهاكات مزعومة ارتكبها أفراد من قوات الأمن العراقية. 

 

وكانت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" ذكرت في وقت سابق الخميس أنّ مقاطع فيديو صوّرت على الأرجح في الموصل تُظهر إقدام أفراد من قوات الأمن العراقية على إعدام معتقل وضرب آخرين بوحشية، داعيةً رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى إجراء تحقيق في هذا الشأن.

   

وشدّد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول من جهته على أنّ كل فرد ارتكب انتهاكات سيُحاسب.

 
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لكنه حذر في الوقت نفسه من إمكان أن يكون الفيديو وهمياً وهدفه حرف الأنظار عن انتصار الجيش العراقي على داعش في الموصل.   

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