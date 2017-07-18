ماي لحزب المحافظين البريطاني: أوقفوا المشاحنات وإلا سيتولى كوربين السلطة

نقلت محطة سكاي نيوز التلفزيونية عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طلبها من نواب حزب المحافظين الذي ترأسه التوقف عن المشاحنات وإلا سيتيحون المجال لزعيم حزب العمال جيريمي كوربين بالوصول إلى السلطة.

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وبعد خسارة ماي الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المبكرة ظهرت خلافات علنية بين بعض الوزراء بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبسبب الإنفاق العام في ظل توقعات بأن تجري الإطاحة بماي من رئاسة الوزراء قريبا.

ونقلت سكاي عن ماي قولها خلال حفل لنواب من حزب المحافظين انه يجب ألا تكون هناك "مشاحنات أو نشر عيوب".

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن ماي قولها للمشرعين "الخيار هو إما أنا أو جيريمي كوربين ولا أحد يريده هو".

وأشارت سكاي إلى أن ماي ستحذر الوزراء اليوم الثلاثاء من تسريب نقاشات الحكومة وستحث على ضرورة وضع حد للخلافات العلنية.