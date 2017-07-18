أخبار دولية
18 تموز 2017 - 08:59
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الجيش الاسرائيلي يقتل فلسطينيا بعد تنفيذه هجوما بسيارة جنوب الضفة المحتلة

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الجيش الاسرائيلي يقتل فلسطينيا بعد تنفيذه هجوما بسيارة جنوب الضفة المحتلة

قتل الجيش الاسرائيلي شابا فلسطينيا الثلاثاء بعد تنفيذه هجوما بسيارة قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة ما أدى الى إصابة جنديين إسرائيليين بجروح طفيفة، بحسب ما أعلن الجيش ووزارة الصحة الفلسطينية.

 
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وأكد الجيش ان الهجوم وقع على مدخل بلدة بيت عينون، ما أدى الى إصابة جنديين، مشيرا ان قوات الأمن الاسرائيلية أطلقت النار على المهاجم. من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني دون مزيد من التفاصيل حول هويته.

 

 وازدادت حدة التوتر بين الاسرائيليين والفلسطينيين في الايام الاخيرة بعد هجوم نفذه ثلاثة شبان من عرب اسرائيل الجمعة عند المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة، ما ادى الى مقتل شرطيين اسرائيليين.

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