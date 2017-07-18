السلطات السعودية تحقق في فيديو لفتاة بتنورة قصيرة على "سناب شات"

أمرت السلطات السعودية بالتحقيق في مقطع فيديو تظهر فتاة تتجول بتنورة قصيرة وبلوزة تكشف بطنها في موقع أثري في المملكة المحافظة نشرته على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الاسبوع الفائت.

ونشرت الفتاة سلسلة من مقاطع الفيديو على حسابها "موديل خلود" على موقع "سناب شات"، تظهرها وهي ترتدي تنورة قصيرة وتسير دون غطاء للرأس في قلعة اشيقر خارج العاصمة الرياض.

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وتتضمن المقاطع التي لا تتجاوز الدقيقة الفتاة وهي تلعب بالرمال فوق كثبان رملي قبل أن أن تجلس وتقترب منها الكاميرا.

وتم تحميل عدة نسخ من الأشرطة على موقعي يوتيوب وتويتر أيضا.

ولم يتم التأكد إذا ما كانت الفتاة سعودية أم لا.

وقالت إمارة الرياض في بيان إن السلطات تقوم باتخاذ "الاجراءات اللازمة" للعثور على الفتاة المتهمة بـ"السير .. بملابس غير محتشمة".

وأكدت هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الأحد أنها تقوم بالتحقيق في المسألة بالتنسيق مع الجهات المختصة".

هذا، وأثارت مقاطع الفيديو جدلا كبير بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة، كما جددت الحديث عن حقوق المرأة في السعودية، حيث يفرض على النساء ارتداء عباءات سوداء طويلة وتغطية شعرهن في الأماكن العامة.