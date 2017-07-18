المانيا ترجىء توقيع اتفاق لبيع غواصات لاسرائيل بسبب تحقيق بالفساد

اعلن مسؤول اسرائيلي الثلاثاء ان المانيا ارجأت التوقيع على اتفاق مع الدولة العبرية لتسريع بيع ثلاث غواصات، مع تعمق التحقيق حول وقائع فساد مفترضة متصلة بالاتفاق.

واوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه كان من المفترض ان تقوم المانيا واسرائيل بتوقيع مذكرة تفاهم حول بيع الغواصات في برلين الاسبوع المقبل.

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واعلن مصدر في مجلس الامن القومي الاسرائيلي طالبا عدم الكشف عن هويته ان "المانيا اجلت توقيع مذكرة التفاهم في الوقت الحالي" دون مزيد من التفاصيل.

وياتي القرار بينما يستمر التحقيق في اسرائيل حول تهم بالرشى وغسيل الاموال في صفقة شراء غواصات "دولفين" من مجموعة "تايسنكروب" الالمانية، بينما يقترب أحد المشتبهين الرئيسيين من ان يصبح شاهد ملك.

وكانت الشرطة الاسرائيلية اوقفت الاسبوع الماضي أشخاصا متورطين في الصفقة.