نجل بشار الاسد بالبرازيل للمشاركة باولمبياد الرياضيات...وهذا ما قاله!

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يشارك حافظ الاسد (15 عاما) النجل الأكبر للرئيس السوري بشار الاسد، حاليا في اولمبياد ريو للرياضيات وقال بحسب ما اوردت الصحافة البرازيلية الثلاثاء ان مشاركته تثبت ان سوريا "في حال أحسن بكثير" رغم الحرب الاهلية.واضاف "اعرف اي طينة من الرجال هو والدي وبصفته رئيسا يقول الناس عنه أمورا كثيرة، الكثير منهم لا يرون الواقع الذي هو غير ذلك".واشار نجل الرئيس الاسد الى أنه عاش دائما كطفل عادي "وأصدقائي يرونني شخصا عاديا".ولفتت الصحيفة الى انها اكتشفت بالصدفة وجود نجل الرئيس السوري بين 600 مشارك من 111 بلدا قدموا إلى ريو دي جنييرو.