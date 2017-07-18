بالفيديو والصور- مواجهات في محيط المسجد الاقصى ووقوع اصابات

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#فيديو بداية قمع الاحتلال للمصلين في باب الأسباط في القدس المحتلة#اغضب_للأقصى pic.twitter.com/haiAHzDltV — فلسطين أون لاين (@felesteenonline) July 18, 2017

أعانت مصادر طبية فلسطينية إن عدة فلسطينيين أصيبوا بجروح عندما اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية قرب مجمع المسجد الأقصى بعد صلاة العشاء.وقال مسؤول في مستشفى إن رجلا واحدا على الأقل يعاني من إصابة خطيرة في الرأس جراء إصابته برصاصة مطاطية من مسافة قريبة لكن متحدثا باسم الشرطة الإسرائيلية نفى استخدام الرصاص المطاطي.وأكد شهود إن خطيب المسجد الأقصى "عكرمة صبري" أصيب أيضا.وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا سامري إنه بعد انتهاء الصلاة بدأ بعض المصلين في رشق ضباط الشرطة بالحجارة والزجاجات مما استلزم استخدام وسائل تفريق الحشود، واشارت الى ان ضابطين اثنين أصيبا بجروح طفيفة.