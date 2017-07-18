جنرال اميركي: كوريا الشمالية تمتلك القدرة على ضرب الولايات المتحدة

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اعلن جنرال اميركي ان كوريا الشمالية لديها بوضوح القدرة على ضرب الولايات المتحدة بصاروخ بالستي عابر للقارات لكن من دون ان تتمكن بعد من إصابة أهداف دقيقة.وقال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ "اني موافق مع التقييم القائل ان كوريا الشمالية تتجه بسرعة نحو تطوير قدرة تتعلق بالصواريخ البالستية العابرة للقارات".واضاف "ما يقوله لي الخبراء هو ان الكوريين الشماليين لم يثبتوا بعد القدرة على توجيه والسيطرة على صواريخهم ما سيكون ضروريا" لضرب الهدف بدقة.وتابع انه "في ما يتعلق بالمدى، واضح أنهم قادرون على ذلك"، أي بلوغ الأراضي الأميركية.