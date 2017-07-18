واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها الصاروخي

الحكومة الأميركية اعلنت إنها تستهدف 18 كيانا وفردا

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LBCI News Lebanon

كشفت الولايات المتحدة النقاب يوم الثلاثاء عن عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ولإسهامها في التوترات الإقليمية وقالت إنها تشعر بقلق شديد من "أنشطتها الضارة عبر الشرق الأوسط".

وتشير هذه الإجراءات إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لفرض المزيد من الضغط على إيران والحفاظ في الوقت نفسه على اتفاق مبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عن قطاعي النفط والمال.

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واعلنت الحكومة الأميركية إنها تستهدف 18 كيانا وفردا لدعمهم ما وصفته "بأطراف إيرانية غير قانونية أو نشاط إجرامي عبر الحدود".