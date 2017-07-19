مقتل 14 شخصاً في اقتتال داخلي بين فصيلين في شمال غربي سوريا

تسبب اقتتال داخلي اندلع بين فصيلين نافذين في شمال غربي سوريا بمقتل 14 شخصاً على الاقل، غالبيتهم من المقاتلين، خلال الساعات الاربع والعشرين الاخيرة، وفق ما احصى المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء.

وافاد المرصد عن "اقتتال داخلي اندلع ليل الثلاثاء بين كبرى الفصائل العاملة في محافظة ادلب" وتحديداً بين هيئة تحرير الشام، ائتلاف فصائل اسلامية ابرزها جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) وحركة احرار الشام الاسلامية التي تعد من ابرز الفصائل في ادلب.

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وتسببت المعارك خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بمقتل "11 مقاتلاً من الطرفين وثلاثة مدنيين" وفق المرصد.

وافاد مراسل لفرانس برس في محافظة ادلب بان اشتباكات تدور في مناطق عدة خصوصاً في مدينة سرمدا ومحيط مدينة سراقب وبلدة الدانا. واشار الى نقاط تفتيش اقامها الطرفان داخل مدينة ادلب وفي محيطها.

واعتبر مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان "هذه الاشتباكات هي الاعنف والاوسع" بين الطرفين، متحدثاً عن "معارك مستمرة في انحاء عدة في المحافظة تتخللها سيطرة متبادلة".