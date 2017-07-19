بماذا اتهمت الخارجية الأميركية إيران في تقريرها الاول منذ انتخاب ترامب؟

العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وايران مقطوعة منذ العام 1980

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LBCI News Lebanon

اعتبرت وزارة الخارجية الاميركية في تقريرها السنوي حول "الارهاب" ان ايران هي "الدولة الاولى الداعمة للارهاب" في العالم، وهو التقرير الاول من نوعه الذي يصدر منذ تسلم الرئيس دونالد ترامب مهامه مطلع العام.

وجاء في التقرير ايضا ان "الحرس الثوري الايراني مع شركاء له وحلفاء يواصل القيام بدور مزعزع للاستقرار في النزاعات المسلحة في العراق وسوريا واليمن"، كما هاجم ايران بسبب دعمها لجماعات "إرهابية" مثل حزب الله.​

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وفي اطار هذا المسح العالمي السنوي الذي تعده للارهاب قالت الخارجية الاميركية ان عدد "الاعتداءات الارهابية" وما نتج عنها من ضحايا انخفض العام الماضي.

وهذا التقرير الذي يجمع وقائع وتحليلات يغطي العام 2016 عندما كان الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما في البيت الابيض.

ووجهت واشنطن سهام اتهاماتها بشكل مباشر لايران "التي ظلت عام 2016 الدولة الاولى الداعمة للارهاب، حيث ان المجموعات التي تتلقى الدعم من ايران تحافظ على طاقتها بتهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها".

والعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وايران مقطوعة منذ العام 1980، كما ان الخارجية الاميركية وضعت ايران مع سوريا والسودان على اللائحة السوداء "للدول الداعمة للارهاب".