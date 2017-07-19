توقيف منتج فيلم عن محاولة الانقلاب في تركيا بتهمة الإرهاب

نظمت مراسم في مطلع الأسبوع لإحياء ذكرى محاولة الانقلاب

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LBCI News Lebanon

ألقت الشرطة القبض الأربعاء على منتج فيلم عن محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي بتهمة تشكيل وتزعم جماعة إرهابية.

وكانت الشرطة اعتقلت علي أفجي الأسبوع الماضي بعد نشر الشريط الدعائي لفيلمه (أويكننج) الذي يتناول محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز العام الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي.

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ونظمت مراسم في مطلع الأسبوع لإحياء ذكرى محاولة الانقلاب التي شهدت مقتل 249 شخصا.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الشريط الدعائي للفيلم الجديد أثار غضبا شعبيا لأنه صور مقتل أفراد أسرة الرئيس رجب طيب إردوغان بالرصاص ومنهم صهره ووزير الطاقة براءت ألبيرق ولظهور ضابط بالجيش يصوب بندقيته على رأس الرئيس وهو يصلي.