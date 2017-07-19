أخبار دولية
19 تموز 2017 - 23:40
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استدعاء نجل ترامب ومدير حملته السابق لجلسة استماع بمجلس الشيوخ

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استدعاء نجل ترامب ومدير حملته السابق لجلسة استماع بمجلس الشيوخ
اعلنت لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء ان الابن البكر للرئيس دونالد ترامب والمدير السابق لحملته الانتخابية سيدليان بافادتيهما امامها خلال جلسة استماع ستعقد الاسبوع المقبل، في خطوة قد تشكل منعطفا في التحقيق الجاري حول علاقة ترامب بروسيا.
 
ويأتي استدعاء دونالد ترامب الابن وبول مانافوت بعد الكشف عن حضورهما في صيف العام الفائت في غمرة الحملة الانتخابية اجتماعا مثيرا للجدل مع محامية روسية كان النجل الاكبر للمرشح الجمهوري في حينه يظن انها ستزوده بمعلومات من الكرملين من شأنها الاضرار بمنافسة والده هيلاري كلينتون.
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