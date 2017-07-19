استدعاء نجل ترامب ومدير حملته السابق لجلسة استماع بمجلس الشيوخ

يأتي استدعاء دونالد ترامب الابن وبول مانافوت بعد الكشف عن حضورهما في صيف العام الفائت في غمرة الحملة الانتخابية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الولايات المتحدة, دونالد ترامب,اميركا,يأتي استدعاء دونالد ترامب الابن وبول مانافوت بعد الكشف عن حضورهما في صيف العام الفائت في غمرة الحملة الانتخابية

LBCI News Lebanon

اعلنت لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء ان الابن البكر للرئيس دونالد ترامب والمدير السابق لحملته الانتخابية سيدليان بافادتيهما امامها خلال جلسة استماع ستعقد الاسبوع المقبل، في خطوة قد تشكل منعطفا في التحقيق الجاري حول علاقة ترامب بروسيا.