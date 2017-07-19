واشنطن تدقّ ناقوس الخطر وتحذّر...حزب الله يعزز ترسانته من الأسلحة

شددت السفيرة الأميركية على وجوب أن يمارس المجتمع الدولي "المزيد من الضغوط على حزب الله لنزع سلاحه

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LBCI News Lebanon

حذرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي الأربعاء من ان حزب الله يعزز ترسانته من الأسلحة، مطالبة المجتمع الدولي بإيلاء انشطة الحزب الإهتمام اللازم والضغط عليه لنزع سلاحه.

وأتى تصريح هالي إثر اجتماعها بمبعوث الأمم المتحدة الى لبنان سيغريد كاغ وذلك عشية جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) المنتشرة في جنوب لبنان.

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وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة في بيان ان "السفيرة هالي دقت ناقوس الخطر بشأن مراكمة حزب الله للاسلحة، وهو وضع يتطلب اهتمام المجتمع الدولي لمنع مزيد من التصعيد في التوترات الإقليمية".

وشددت السفيرة الأميركية على وجوب أن يمارس المجتمع الدولي "المزيد من الضغوط على حزب الله لنزع سلاحه والكف عن سلوكه المزعزع للاستقرار، وبخاصة تجاه اسرائيل" وعلى وجوب أن تبدي اليونيفيل "التزاما تاما في التصدي للتهديد الذي يشكله حزب الله".