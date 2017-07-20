أخبار دولية
20 تموز 2017 - 00:01
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البنتاغون: نشر تركيا مواقع عسكرية أميركية يعرض قواتنا للخطر

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البنتاغون: نشر تركيا مواقع عسكرية أميركية يعرض قواتنا للخطر
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية ان نشر وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أماكن ما بدا أنها مواقع عسكرية أميركية في سوريا يعرض القوات الأميركية للخطر وإن الولايات المتحدة شكت إلى تركيا من ذلك.
 
ونشرت وكالة أنباء الأناضول الثلاثاء تقريرا يحدد أماكن عشرة مواقع عسكرية أميركية في شمال سوريا ويذكر بالتفاصيل في بعض الحالات عدد القوات الأميركية والفرنسية الموجودة.
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والعلاقات متوترة بالفعل بين أنقرة وواشنطن بسبب دعم الولايات المتحدة لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في حملة لطرد الدولة الإسلامية من الرقة معقلها في سوريا.
 
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