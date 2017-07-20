بالصور - اسبوعان على حريق كولومبيا البريطانية... تشريد الألاف وتمديد حال الطوارئ

تمديد حال الطوارئ بسبب استمرار الحرائق

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LBCI News Lebanon

أعلن جون هورغان رئيس وزراء مقاطعة بريتيش كولومبيا (كولومبيا البريطانية، غرب كندا) الاربعاء تمديد حالة الطوارئ بسبب استمرار الحرائق التي أدت الى إجلاء 46 ألف شخص على الاقل وتخصيص مساعدات الى المنكوبين.

وتابع هورغان ان "من المهم ان يكون ردنا قويا ومنسقا ازاء هذا الوضع"، وذلك بعد اعلانه تمديد العمل لاسبوعين بحالة الطوارئ التي أعلنت في 7 تموز ومن المفترض ان تنتهي الجمعة.

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ولا يزال 140 حريقا مشتعلا في المقاطعة الواقعة على المحيط الهادئ (غرب) كما أعلنت هيئة الاطفاء اندلاع اربعة حرائق جديدة الثلاثاء. وقالت السلطات انه ليس لديها تقدير دقيق في الوقت الحالي لعدد المباني التي دمرت نتيجة الحرائق أو للكلفة الاجمالية لكنها أشارت الى "وضع غير مسبوق". ​

وتعهد هورغان تقديم مساعدة بقيمة 600 دولار كندي (414 يورو) لكل أسرة تم إجلاؤها وهو مبلغ يمكن ان يزداد الى الضعف اذا لم يتمكن المنكوبون من العودة الى منازلهم في غضون اسبوعين.

وتم تسجيل نحو 36 الف شخص من اصل 46 الفا تم اجلاؤهم لدى الصليب الاحمر الكندي وتلقى أكثر من ثلاثة أرباع الاسر المسجلين مساعدة مالية.

بعمل نحو ثلاثة الاف اطفائي بدعم من اكثر من 200 مروحية وطائرة للقضاء على الحرائق كما يفترض ان تصل مساعدات اضافية من بينها نحو 50 اطفائيا من استراليا.